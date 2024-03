Israël : des hackers affirment avoir infiltré le réacteur nucléaire de Dimona

Le groupe de hackers "Anonymous" a affirmé avoir réussi à dérober des informations provenant du réacteur nucléaire de Dimona, après avoir piraté son système informatique. Selon leurs déclarations, les hackers auraient volé sept gigaoctets de données, comprenant des présentations, des courriels et d'autres documents, sans toutefois préciser la nature exacte des éléments dérobés.

Anonymous a revendiqué cette action comme "un soutien aux Palestiniens", suite aux opérations militaires israéliennes menées dans la bande de Gaza. Le groupe, connu pour son organisation décentralisée et ses membres répartis dans le monde entier, a publié ces informations, bien qu'il soit difficile de vérifier leur exactitude.

Dans un message publié lundi, Anonymous a écrit : "La première étape de nos opérations a été un succès. Comme nous l'avions promis auparavant, cette opération comportait des risques élevés, mais contrairement à Netanyahou, assoiffé de sang, et à son armée terroriste, nous avons mené l'opération de manière à ne faire aucune victime civile."

"Nous avons ciblé certains serveurs des organisations nucléaires du régime tueur d'enfants. Au cours de cette opération, tout en effaçant et en détruisant les données, nous en avons sauvegardé une partie, soit 7 Go de données que nous divulguerons au monde entier", a ajouté le groupe.

"Nos opérations ne s'arrêteront pas et se poursuivront jusqu'à la fin du régime tueur d'enfants. Nous n'avons pas le temps de vérifier ces données et nous vous laissons le soin de les examiner : 🔻4290 Pdf 🔻5000 mails 🔻352 excel 🔻28 zip 🔻1359 word 🔻236 PowerPoint et d'autres fichiers", a conclu Anonymous.