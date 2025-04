Israël : deux mineurs ont prêté allégeance à Daech et planifié une attaque armée contre une synagogue de Lod

Le parquet a déposé vendredi un acte d'accusation contre deux mineurs, un citoyen israélien et un Palestinien de Hébron âgés de 16 et 17 ans, soupçonnés d'avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste Daech et d'avoir planifié un attentat à l'arme à feu contre une synagogue de la ville de Lod, près de Tel Aviv.

L'été dernier, le mineur israélien a établi des contacts avec des membres de Daesh et ses sympathisants sur les réseaux sociaux, commençant alors à s'identifier à son idéologie. Le mineur s'est filmé en train de prêter allégeance à Daesh et à son chef, puis transmis la vidéo à son contact au sein de l'Etat islamique.

YOUNIS AL-BAYATI / AFP

En raison de sa résidence en Israël, il lui a été proposé de commettre un attentat terroriste contre des civils au nom de l'organisation, ce qu'il a accepté. Le mineur a choisi une synagogue de Lod comme cible pour l'attaque et a même envoyé une photo du lieu à son contact. Le mineur avait d'abord prévu de commettre une attaque à l'arme à feu pendant la prière du samedi matin, lorsque le lieu est bondé, mais a eu du mal à se procurer une arme.

En conséquence, il a choisi d'élaborer un plan selon lequel une autre personne qu'il recruterait distrairait le garde de sécurité sur place, et pendant que le mineur israélien poignarderait le garde, il lui prendrait son arme et commencerait à tirer. L'acte d'accusation mentionne également que le contact a envoyé au mineur "des instructions pour l'introduction de la substance mortelle qui devait être utilisée dans l'attaque".

Le citoyen israélien a rencontré à Hébron l'autre mineur et lui a raconté qu'il avait prêté allégeance à Daech, lui proposant de se joindre à lui. L'attentat n'a finalement pas eu lieu après que leur contact de Daech a été arrêté en Jordanie. Malgré cela, le mineur israélien a continué ses relations avec des sympathisants de Daech à l'étranger et a continué d'exprimer sa volonté de commettre des actes terroristes en Israël.