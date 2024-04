Israël dissuadé par les Etats-Unis de mener une riposte immédiate contre l'Iran

Le président américain Joe Biden aurait dissuadé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de donner son feu vert à une frappe de représailles immédiate contre l'Iran, après le tir de plus de 300 drones d'attaque et missiles sur Israël dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte le New York Times. Juste après l'attaque iranienne, l'Etat hébreu avait pourtant promis "une réponse décisive" et plus tôt dans la semaine, le ministre de la Défense avait juré qu'une offensive ciblant directement le territoire israélien appellerait en route une frappe de Tsahal directe contre le territoire iranien.

Selon le quotidien américain, plusieurs membres du cabinet de guerre israélien étaient effectivement favorables au lancement d'une attaque de riposte, mais l'absence de dommages sérieux causés par l'Iran, ainsi que la conversation entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou auraient conduit à l'annulation de l'opération. S'exprimant après l'attaque iranienne, le président américain avait réaffirmé l'engagement inébranlable de son pays en faveur de la défense d'Israël, tout en affirmant qu'il ne soutiendrait en aucun cas une riposte de l'Etat hébreu, susceptible de mener à une escalade régionale. "Soyez satisfaits de vote victoire, et ne répondez pas à l'Iran", aurait dit Joe Biden à Benjamin Netanyahou.