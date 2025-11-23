"Israël doit mettre fin à la présence turque sur son territoire", affirme Amichai Chikli

Le ministre israélien Amichai Chikli a appelé dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, à une rupture nette et immédiate avec la Turquie d’Erdogan. Il a demandé la fermeture sans délai des consulats turcs de Jérusalem et de Tel-Aviv, ainsi que l’arrêt des activités de TIKA, l’agence de coopération turque, qu’il accuse de mener des actions politiques hostiles sous couvert d’initiatives culturelles.

Selon Chikli, la rhétorique et les positions du président Recep Tayyip Erdogan ont franchi une ligne rouge : « La rhétorique et les actions du dictateur Erdogan sont celles d’un dirigeant d’un État ennemi », a-t-il déclaré. Il accuse le chef d’État turc d’avoir fait de son pays « un bastion du Hamas », de soutenir des organisations djihadistes en Syrie et d’appeler à plusieurs reprises à la destruction d’Israël.

Le ministre estime qu’Israël ne peut pas continuer à ignorer ces prises de position, et qu’une réponse ferme s’impose pour préserver sa souveraineté. « Aucune nation qui se respecte ne peut tolérer cela », affirme-t-il, appelant à expulser l’ensemble des représentants d’Erdogan du territoire israélien, et en particulier de Jérusalem, qualifiée par Chikli de « capitale éternelle d’Israël ».

En conclusion, il a exprimé l’espoir que « le peuple turc se débarrasse du dictateur », estimant qu’une Turquie post-Erdogan permettrait de rétablir une relation d’amitié « naturelle » entre les deux peuples.