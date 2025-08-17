Israël envisage de fermer le consulat français à Jérusalem après la reconnaissance d’un État palestinien (média)

Articles recommandés -

Un nouvel épisode de tensions diplomatiques s’est ouvert entre Israël et la France. Dimanche, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a recommandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de fermer le consulat général de France à Jérusalem, en réponse à la décision de Paris de reconnaître un État palestinien.

Selon le quotidien Israël Hayom, la question a été discutée lors de la réunion du gouvernement, et une décision officielle pourrait intervenir prochainement. Le ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, a soutenu la mesure et a même appelé à des sanctions plus dures encore, telles que la nationalisation des biens français à Jérusalem. « L’initiative du président Macron en faveur d’un État palestinien porte un coup grave aux otages et à Israël. De simples déclarations ne suffisent pas, il faut des actions fortes », a-t-il affirmé.

Sa’ar a confirmé qu’Israël étudiait sérieusement la fermeture du consulat, précisant qu’il avait officiellement soumis sa recommandation au Premier ministre.

Cette initiative diplomatique survient après l’annonce, le mois dernier, par Emmanuel Macron, de l’intention de la France de reconnaître un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Cette initiative a déjà entraîné une série de réactions au sein du monde occidental, plusieurs pays — parmi lesquels le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande — ayant indiqué envisager une démarche similaire.

Si Jérusalem met sa menace à exécution, il s’agira d’un geste diplomatique majeur, susceptible de tendre encore davantage les relations franco-israéliennes déjà fragilisées.