Israël envisage de lancer une campagne de sensibilisation contre le Qatar et la Turquie

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme étudie le lancement d'une campagne de sensibilisation contre le Qatar et la Turquie, selon des informations diffusées jeudi soir par Kan. Hadas Mimon, directrice du département de sensibilisation du ministère, a commencé à préparer cette éventuelle campagne à la demande du ministre Amichai Chikli.

Cette initiative marquerait un tournant significatif dans la stratégie diplomatique israélienne. Jusqu'à présent, Israël n'a jamais engagé d'actions de ce type contre ces deux pays avec lesquels l'État hébreu maintient des relations continues.

Le timing de cette réflexion apparaît particulièrement délicat au regard du contexte géopolitique actuel. Le Qatar joue un rôle de médiateur central dans les négociations pour la libération des otages, aux côtés de l'Égypte et des États-Unis. Cette position privilégiée dans les pourparlers rend toute campagne hostile potentiellement contre-productive pour les intérêts israéliens.

Concernant la Turquie, malgré les tensions récurrentes entre Ankara et Jérusalem, les deux pays maintiennent encore des relations diplomatiques officielles. Une campagne publique pourrait compromettre davantage ces liens déjà fragiles.

Cette réflexion du ministère de la Diaspora illustre les dilemmes auxquels fait face Israël, tiraillé entre ses objectifs diplomatiques immédiats et ses frustrations envers certains partenaires régionaux.