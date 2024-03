Israël envisage de renforcer les avertissements de voyage pour Pessah face aux menaces

Alors que le conflit entre Israël et les groupes armés palestiniens fait rage depuis plusieurs mois, les autorités israéliennes s'alarment d'une hausse des menaces terroristes visant leurs ressortissants et les communautés juives à l'étranger. Selon des informations rapportées lundi soir, le Mossad, les services de renseignement israéliens, et le Bureau de la lutte contre le terrorisme envisagent de renforcer les avertissements de voyage en prévision des fêtes de Pessah (pâque juive), période propice aux déplacements.

Depuis le début des hostilités, le Mossad affirme avoir déjoué, en coopération avec des services de renseignement étrangers, des dizaines de tentatives d'attentats qui étaient sur le point d'être perpétrés contre des cibles israéliennes et juives. Récemment, des suspects liés aux Gardiens de la révolution iraniens ont été arrêtés dans cinq pays, dont l'Italie, les Pays-Bas et le Pérou, en possession de photos de sites potentiellement visés.

Face à la persistance de la menace, les experts appellent les voyageurs israéliens à la vigilance. Il leur est conseillé de consulter le site du Conseil de sécurité nationale avant tout départ à l'étranger afin de prendre connaissance des éventuels avertissements et consignes de sécurité en vigueur pour leur destination.