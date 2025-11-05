Israël envoie une mission médicale en Jamaïque pour aider les victimes de l’ouragan

Sur instruction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël déploie une mission médicale d’urgence en Jamaïque pour soutenir la population touchée par le récent ouragan. Le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères coordonnent cette opération humanitaire.

La mission, dirigée par le directeur adjoint du ministère de la Santé, le Dr Sefi Mandelovitch, et sous la supervision médicale du professeur Ofer Marin, directeur de l’hôpital Shaare Zedek, comprend une trentaine de médecins, infirmiers et membres du personnel paramédical provenant d’hôpitaux israéliens. Dr Mandelovitch et Prof. Marin ont déjà quitté Israël dans la nuit pour préparer l’arrivée sur le terrain, tandis que le reste de la délégation est parti aujourd’hui.

Les équipes israéliennes interviendront dans deux hôpitaux jamaïcains accueillant les victimes des zones sinistrées, en renfort du personnel local, pour fournir soins d’urgence et assistance médicale. La composition et la taille de la mission ont été définies en accord avec les autorités sanitaires jamaïcaines.

Le ministère des Affaires étrangères envoie également sur place l’ambassadeur d’Israël en République dominicaine, Raslan Abu Roken, accompagné d’une équipe diplomatique, afin de coordonner l’action humanitaire avec le gouvernement jamaïcain.

Moshe Bar Siman-Tov, directeur général du ministère de la Santé, a souligné : "Cette mission illustre l’esprit de service et le professionnalisme de notre système de santé, ainsi que notre volonté d’aider d’autres pays en situation de crise. Nos équipes sont expérimentées dans la gestion des catastrophes et des situations avec de nombreux blessés, en Israël et à l’étranger."

De son côté, Eden Bartal, directeur général du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : "L’envoi de cette mission humanitaire témoigne de l’engagement moral et éthique d’Israël à porter assistance aux zones sinistrées dans le monde. La Jamaïque entretient depuis longtemps des relations particulières avec Israël et le peuple juif."

Cette opération s’inscrit dans la tradition d’Israël d’aide internationale en situations d’urgence, rappelant l’envoi d’une importante mission médicale en Haïti en 2010, après le violent séisme qui avait frappé l’île.