"Israël est un Etat indépendant", réitère Netanyahou face aux critiques dénonçant une ingérence américaine

À la suite de critiques concernant la coordination avec les États-Unis et l’implication de pays tiers, comme le Qatar et la Turquie, dans la reconstruction de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu à rappeler, au début de la réunion gouvernementale de ce dimanche, qu’Israël est un État indépendant.

« Le mois dernier, certains ont prétendu que je contrôlais le gouvernement américain et dictais sa politique de sécurité », a déclaré Netanyahou. « Aujourd’hui, on dit le contraire : que le gouvernement américain dicte la politique d’Israël. C’est faux. Israël est un État indépendant, tout comme les États-Unis. »

Le Premier ministre a souligné que les relations israélo-américaines sont celles de partenaires, et qu’elles se sont manifestées par une coopération opérationnelle pendant la deuxième phase de l’opération « Réveil du lion » en Iran, ainsi que lors de la libération des otages à Gaza et du rapatriement des morts.

Israël agit selon son propre jugement en matière de sécurité, a-t-il ajouté. « Nous ne tolérons aucune attaque contre nous. Nous avons largué 150 tonnes sur le Hamas après l’attaque contre nos deux soldats, et nous anticipons les menaces avant qu’elles ne se matérialisent, comme nous l’avons fait récemment dans la bande de Gaza. »

Netanyahou a insisté sur le fait qu’Israël « ne demande l’approbation de personne » et déterminera lui-même quelles forces internationales sont acceptables sur son territoire. « Nous nous défendrons seuls et resterons maîtres de notre destin », a-t-il conclu.