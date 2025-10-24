"Israël est un pays indépendant" : Netanyahou réagit aux propos de Trump sur l'annexion

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté jeudi l'idée que les États-Unis puissent dicter leur politique à Israël, réaffirmant la souveraineté de l'État hébreu au lendemain d'un vote controversé à la Knesset sur l'annexion de la Judée-Samarie.

Invité par une journaliste de N12 à réagir aux derniers propos de Donald Trump avertissant dans une interview au Time qu'« Israël perdrait tout son soutien des États-Unis » s'il appliquait sa souveraineté sur la Judée-Samarie, Netanyahou a insisté sur le fait qu'Israël était "un pays indépendant." Des propos d'autant plus significatifs qu'ils ont été prononcés juste après la rencontre du Premier ministre avec le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, à Jérusalem.

« J'apprécie profondément, profondément le soutien du président Trump - à la fois pour les opérations américaines durant la guerre, pour son soutien à ma décision d'entrer dans la ville de Gaza, et pour sa mobilisation du monde arabe pour aider à ramener nos otages en combinant notre pression militaire et sa pression diplomatique », a déclaré le Premier ministre israélien.

Il a souligné les résultats obtenus grâce à cette coopération : « Nous avons ramené 20 otages vivants, chose que personne n'aurait cru possible. » Netanyahou a insisté sur le fait qu'Israël poursuivait ses objectifs de « démilitarisation de Gaza et de désarmement du Hamas » en étroite collaboration avec l'administration américaine, avant de conclure : « La coopération entre nous, entre partenaires, est une bénédiction pour l'État d'Israël. Mais nous sommes un pays indépendant .»

Ces déclarations interviennent après l'adoption mercredi en première lecture à la Knesset de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, un vote qui a provoqué l'irritation de Washington.

Lors de sa visite en Israël cette semaine, le vice-président américain JD Vance a lui-même insisté sur le fait que le pays "n'était pas sous protectorat américain".