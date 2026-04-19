Israël et l’Argentine lancent les "accords Isaac", une nouvelle alliance stratégique inspirée des accords d’Abraham

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président argentin Javier Milei ont annoncé dimanche à Jérusalem le lancement des « accords Isaac », une initiative diplomatique ambitieuse visant à renforcer la coopération entre Israël, l’Argentine et plusieurs pays du continent américain partageant des valeurs communes.

Ce nouveau cadre stratégique entend rassembler des nations d’Amérique du Sud, centrale et du Nord autour d’un socle idéologique fondé sur l’héritage judéo-chrétien, la défense de la liberté et de la démocratie, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l’antisémitisme et le narcotrafic. Inspirés de la vision des « accords d’Abraham » promue par Donald Trump, les Accords Isaac visent à créer une dynamique de coopération régionale renforcée.

Les pays participants s’engageront à développer des initiatives communes, notamment en matière de coordination contre les organisations terroristes, avec une attention particulière portée aux efforts de l’Iran pour étendre son influence et ses réseaux en Amérique. La cérémonie s’est tenue en présence de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, soulignant le soutien de Washington à cette initiative.

Dans la foulée, les deux dirigeants ont également annoncé l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe et régulière entre Israël et l’Argentine, opérée par El Al. Cette ligne s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les échanges économiques, faciliter les investissements et encourager le tourisme entre Israël et l’Amérique latine.

Plusieurs accords bilatéraux ont par ailleurs été signés. Un mémorandum d’entente sur la lutte contre le terrorisme a été conclu entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, avec la signature côté israélien de Gideon Sa'ar et côté argentin de Pablo Quirno. Un second accord porte sur la coopération en intelligence artificielle, visant à partager compétences, technologies et infrastructures.

Enfin, un protocole aérien amendé vient moderniser l’accord de services aériens de 2017, afin de favoriser la concurrence et le développement des liaisons entre les deux pays, sous l’impulsion notamment de la ministre des Transports Miri Regev.

À travers ces initiatives, Israël et l’Argentine affichent une volonté claire : consolider un partenariat stratégique durable, au service de la stabilité, de l’innovation et de la coopération internationale.