Israël et l’Inde renforcent leur alliance : une série de visites diplomatiques annoncée

Selon des informations exclusives d’i24NEWS, les relations entre Israël et l’Inde connaissent un net réchauffement diplomatique, marqué par une série de visites officielles dans les mois à venir.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar se rendra à New Delhi début novembre, suivi du Premier ministre Benjamin Netanyahou en décembre, du ministre de la Défense Yoav Gallant (ou Katz) en février, puis du président Isaac Herzog au cours du premier trimestre 2026.

Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de soutien affirmé du Premier ministre indien Narendra Modi à Israël depuis les attaques du 7 octobre, mais aussi face à la menace persistante du Pakistan et à la montée de l’islamisme radical dans la région.

Selon des sources diplomatiques, Netanyahou sera accueilli avec les honneurs royaux — un contraste marquant alors qu’Israël traverse une période d’isolement diplomatique en Occident.

Le programme prévoit des étapes à Mumbai, capitale économique du pays, et dans l’État du Gujarat, fief de Modi, en signe d’amitié personnelle entre les deux dirigeants.

Invité par Modi au Sommet de l’IA de février, Netanyahou aurait préféré anticiper sa visite pour consolider ce partenariat stratégique.

Les deux chefs de gouvernement se sont entretenus cette semaine, confirmant la solidité d’une alliance qui s’appuie autant sur la défense que sur la technologie et la lutte contre le terrorisme.