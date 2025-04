Israël et la Turquie négocient pour éviter des affrontements en Syrie

Israël et la Turquie mènent actuellement des pourparlers visant à établir un mécanisme de déconfliction en Syrie, selon des informations publiées par Middle East Eye citant des responsables occidentaux. Cette initiative diplomatique vise à prévenir d'éventuelles confrontations militaires alors que les deux pays intensifient leur présence dans la région. Ces négociations interviennent dans un contexte sensible, marqué par des frappes aériennes israéliennes la semaine dernière contre des cibles militaires syriennes, notamment les bases aériennes de Tiyas (T4) et de Hama. Selon les sources citées, ces installations étaient précisément celles où la Turquie prévoyait de déployer du personnel et des équipements.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait souligné auprès de ses homologues "qu'Israël disposait d'une fenêtre d'action limitée avant l'arrivée des forces turques". Il aurait également précisé que "une fois les ressources turques en place, ces bases deviendraient inaccessibles aux opérations israéliennes", reflétant la détermination d'Israël à préserver sa liberté d'action en Syrie.

Les déclarations publiques identiques des responsables israéliens et turcs affirmant qu'aucun des deux pays ne cherche un conflit en Syrie suggèrent une compréhension partagée des enjeux. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a confirmé cette position dans des propos rapportés par Reuters vendredi.