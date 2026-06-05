Israël et les États-Unis ouvrent des négociations pour redéfinir leur partenariat de défense

Israël et les États-Unis ont entamé des discussions officielles en vue d’élaborer un nouveau cadre de coopération sécuritaire destiné à remplacer le protocole d’accord actuellement en vigueur, qui arrivera à échéance en 2028. L’annonce a été faite par le ministère israélien de la Défense, qui évoque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations stratégiques entre les deux pays.

Côté israélien, les négociations seront menées par le directeur général du ministère de la Défense, le général de réserve Amir Baram, sur décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Israël Katz. Il travaillera en coordination avec l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter. La délégation américaine est conduite par Daniel Holler, conseiller au département d’État, et par l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee.

Selon le communiqué, une première réunion officielle s’est tenue cette semaine et d’autres sessions de travail sont prévues dans les prochaines semaines en Israël et aux États-Unis.

Le futur accord doit refléter la vision stratégique du gouvernement israélien et viser à renforcer l’avantage militaire qualitatif de Tsahal. Les discussions portent notamment sur un élargissement des investissements conjoints dans la recherche, le développement et la production de systèmes de défense. Les deux parties souhaitent également approfondir leur coopération militaire à la lumière de leur collaboration durant l’opération "Rugissement du lion".

Le ministère israélien de la Défense souligne enfin que ce nouveau cadre a vocation à faire évoluer progressivement la relation bilatérale d’un modèle fondé sur l’aide américaine vers un partenariat davantage réciproque, reposant sur des intérêts stratégiques et industriels communs.