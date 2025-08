Menace terroriste : Israël évacue son personnel diplomatique des Émirats arabes unis

Articles recommandés -

Le ministère israélien des Affaires étrangères a ordonné l'évacuation de la plupart de son personnel diplomatique et de leurs familles des Emirats arabes unis (EAU), y compris l'ambassade d'Abu Dhabi et le consulat de Dubaï. L'ambassadeur Yossi Shelly devrait également quitter son poste, laissant la représentation diplomatique pratiquement vide.

Cette décision intervient suite à l'adoption de directives sécuritaires exceptionnelles et renforcées pour les employés israéliens encore présents dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter ces mesures de sécurité.

Menaces terroristes accrues

Le Conseil de sécurité nationale israélien a émis un avertissement de voyage pour les EAU, évoquant des efforts accrus de l'Iran, du Hamas et du Hezbollah ainsi que d'autres factions jihadistes pour attaquer Israël. Les autorités estiment qu'il existe une motivation croissante pour concrétiser des actes de vengeance suite à l'opération israélienne en Iran, en plus d'une incitation anti-israélienne et pro-palestinienne grandissante depuis le début de la guerre à Gaza.

Israël estime qu'il existe "une motivation accrue pour la vengeance" suite à la guerre d'Israël avec l'Iran, "en plus de la montée de sentiments anti-israéliens".

Recommandations strictes aux citoyens

Les services de sécurité soulignent que l'expérience passée montre que les organisations terroristes concentrent souvent leurs efforts dans les pays qui leur sont proches. Le Conseil de sécurité nationale a mis en garde contre d'éventuelles tentatives de cibler des individus israéliens et juifs aux EAU, en particulier lors des fêtes juives et du Shabbat.

Les autorités israéliennes recommandent aux citoyens d'éviter d'afficher des signes d'identité israélienne ou juive dans l'espace public, notamment le port de vêtements avec des inscriptions en hébreu. Il est également conseillé d'éviter les rassemblements d'Israéliens et les visites d'institutions israéliennes ou juives.

Les EAU font l'objet d'un avertissement de voyage de niveau 3 depuis une période prolongée, recommandant d'éviter les voyages non essentiels. Les autorités appellent à "peser sérieusement" toute décision de se rendre dans ce pays.

Coopération sécuritaire internationale

Le système de sécurité israélien maintient des contacts étroits avec les autorités et organes de sécurité du monde entier pour déjouer les intentions terroristes contre les Israéliens et les Juifs à l'étranger. En cas de soupçon d'incident suspect, les citoyens sont invités à contacter immédiatement les forces de sécurité locales.