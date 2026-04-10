Israël exclut l’Espagne du centre de coordination international de Kiryat Gat

Les tensions diplomatiques entre Israël et l’Espagne franchissent un nouveau cap. Invoquant "l’obsession anti-israélienne" de l’Espagne, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé que Madrid ne serait plus autorisée à participer au centre de coordination chargé de superviser le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, installé à Kiryat Gat.

Cette structure multinationale joue un rôle clé dans la mise en œuvre des arrangements sécuritaires liés à la trêve. Mais pour Gideon Sa'ar, le gouvernement espagnol ne peut plus être considéré comme un acteur crédible. Il a accusé l’exécutif dirigé par Pedro Sánchez de faire preuve d’un "parti pris anti-israélien manifeste", estimant qu’il n’était plus en mesure de contribuer efficacement au plan de paix porté par le président américain Donald Trump.

La décision a été officiellement notifiée à l’Espagne, tandis que les États-Unis en ont été informés en amont. Plusieurs pays européens disposent pourtant d’une présence limitée au sein de ce centre, ce qui souligne le caractère ciblé de cette mesure. Elle s’inscrit dans un contexte de relations déjà fortement dégradées entre Jérusalem et Madrid depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Depuis lors, les désaccords n’ont cessé de s’accentuer. L’Espagne a notamment suspendu ses échanges militaires avec Israël, une décision ensuite inscrite dans la loi. Les relations diplomatiques ont été progressivement réduites, Madrid allant jusqu’à rappeler puis retirer définitivement son ambassadrice. D’autres décisions, comme la fermeture de l’espace aérien espagnol aux avions américains impliqués dans des frappes contre l’Iran, ont encore accentué les tensions.