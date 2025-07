Israël exige la dissolution d'une commission d'enquête de l’ONU sur les droits de l’homme dénonçant "une discrimination institutionnelle"

Articles recommandés -

Israël a officiellement demandé au Conseil des droits de l’homme des Nations unies de dissoudre la Commission d’enquête indépendante sur les violations des droits dans les territoires palestiniens, à Jérusalem-Est, et en Israël. Dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil, Jurg Lauber, et consultée par Reuters, le représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies à Genève, Daniel Meron, accuse la commission de faire preuve de discrimination institutionnelle à l’encontre d’Israël.

Créée en mai 2021 à la suite d’un cycle de violences entre Israël et le Hamas, la commission a pour mandat d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des droits humains dans le contexte israélo-palestinien. Elle a depuis publié plusieurs rapports critiques envers les actions de l’armée israélienne, notamment après le début de l’offensive sur Gaza lancée en réponse aux attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023.

Le dernier rapport en date, publié en mars, accuse Israël d’avoir commis des "actes génocidaires" contre les Palestiniens. Des conclusions fermement rejetées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a qualifié le rapport de biaisé et d’antisémite.

Dans sa lettre, l’ambassadeur Meron affirme que la commission, tant par son mandat que par la conduite de ses membres, incarne "une discrimination institutionnelle" contre son pays. Il dénonce également une partialité systémique au sein du Conseil des droits de l’homme à l’égard d’Israël.

Toutefois, le porte-parole du Conseil, Pascal Sim, a rappelé que son président n’a pas le pouvoir de dissoudre une commission d’enquête. Une telle décision relève des 47 États membres du Conseil, dont Israël ne fait plus partie depuis son retrait officiel en février dernier.

Cette demande intervient alors que les tensions diplomatiques entre Israël et les institutions onusiennes ne cessent de s’accentuer. Israël critique depuis longtemps le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme, l’accusant de partialité et de cibler de manière disproportionnée l’État hébreu. Dans ce climat de méfiance croissante, la rupture entre Israël et les mécanismes onusiens semble de plus en plus profonde.