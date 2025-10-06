Israël expulse 171 militants de la flottille pour Gaza, dont Greta Thunberg

Israël a confirmé lundi l’expulsion de 171 militants étrangers arrêtés à bord de la flottille “Global Sumud”, un convoi maritime qui tentait de "briser le blocus" imposé à la bande de Gaza. Parmi eux figure la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, arrêtée la semaine dernière après l’interception du navire par la marine israélienne.

Dans un communiqué publié sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a précisé que les militants avaient été renvoyés vers la Grèce et la Slovaquie, diffusant des photos de Thunberg et de deux autres femmes à l’aéroport Ben Gourion, vêtues de survêtements gris de détention.

Les passagers expulsés proviennent de plus de quinze pays européens et américains, dont la France, l’Italie, la Suède, l’Allemagne, l’Irlande et les États-Unis. Selon les autorités israéliennes, la flottille avait « violé les lois de sécurité maritime » et « tenté une provocation politique ».