Israël : Eyal Zamir nommé nouveau chef d'état-major de Tsahal

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yisrael Katz ont choisi Eyal Zamir, 59 ans, comme prochain chef d'état-major de Tsahal. Sa nomination, qui doit encore être validée par le comité consultatif des nominations de hauts fonctionnaires et le gouvernement, fera de lui le premier chef d'état-major issu des forces blindées depuis David "Dado" Elazar dans les années 70. Ancien directeur général du ministère de la Défense, Zamir devra relever plusieurs défis majeurs dès sa prise de fonction : nommer rapidement un chef d'état-major adjoint, désigner un nouveau commandant pour le front sud en remplacement du général Yaron Finkelman, superviser l'intégration des ultra-orthodoxes dans l'armée et poursuivre le démantèlement du Hamas à Gaza si la guerre reprend.

Fort d'une carrière militaire de 38 ans, Zamir a occupé de nombreux postes de commandement, notamment celui de chef du commandement sud et commandant adjoint de l'état-major sous Aviv Kochavi entre 2018 et 2021. Il a également géré l'aide militaire au secteur civil pendant la pandémie de Covid-19 et l'opération "Gardien des murailles".

"Face à une campagne multi-fronts, Tsahal a besoin d'une masse critique de qualité et de quantité", avait-il averti en 2021, soulignant que "l'armée est au seuil minimal de ses effectifs face à des menaces plus complexes que celles connues ces dernières années".

Le chef d'état-major sortant Herzi Halevi a salué ce choix : "Je connais Eyal depuis de nombreuses années et je suis convaincu qu'il mènera Tsahal vers l'avant face aux défis à venir." La nomination de Zamir a reçu un large soutien tant dans l'opposition que dans la coalition, du chef de l'opposition Yaïr Lapid au ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir.