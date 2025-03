Israël frappes des infrastructures stratégiques du nouveau régime en Syrie

Les forces aériennes israéliennes ont mené une série de frappes ciblées dans le sud de la Syrie au cours de la nuit de lundi à mardi, visant des installations militaires stratégiques du régime syrien. L'opération s'est concentrée sur des radars, des équipements de détection servant à la collecte de renseignements aériens, ainsi que des postes de commandement et sites militaires abritant des armes et du matériel militaire. "La présence de ces équipements dans le sud de la Syrie représentait une menace pour l'État d'Israël et les activités de Tsahal. Ces cibles ont été frappées afin d'éliminer des menaces futures", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué officiel.

D'après le réseau libanais Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, pas moins de 41 frappes auraient été effectuées uniquement dans les zones rurales entourant Damas. Des sources syriennes ont également signalé des bombardements près des localités de Saasaa et Katana dans la périphérie damascène, ainsi que dans les régions de Deraa, Quneitra, Homs et à la frontière libanaise.

Ces bombardements font suite à des rapports des médias syriens qui signalaient lundi soir des frappes dans les villes de Saasaa et Qatana, dans la région de Damas, ainsi que des installations militaires de l'ancien régime d'Assad dans le sud du pays.

La semaine dernière déjà, Tsahal avait confirmé avoir frappé des armes appartenant au régime de l'ancien président syrien Bachar Al-Assad. "En raison des développements récents dans la région, il a été décidé de frapper les infrastructures militaires sur ce site", avait alors indiqué l'armée israélienne.

Le ministre de la Défense Israël Katz a précisé la nouvelle doctrine israélienne il y a deux semaines : "L'armée de l'air frappe actuellement avec force dans le sud de la Syrie dans le cadre de la nouvelle politique que nous avons définie de démilitarisation du sud de la Syrie — et le message est clair : nous ne permettrons pas que le sud de la Syrie se transforme en sud du Liban." "Nous ne compromettrons pas la sécurité de nos citoyens. Toute tentative des forces du régime syrien ou d'organisations terroristes dans le pays de s'établir dans la zone de sécurité du sud de la Syrie sera accueillie par le feu", a-t-il ajouté.