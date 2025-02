Netanyahou à Washington : Une délégation israélienne attendue à Doha pour la phase 2 des négociations

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré lundi soir à Washington le conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz et l'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, "la réunion s'est déroulée dans une atmosphère positive et amicale". À l'issue de cet entretien, le bureau du Premier ministre a annoncé qu'Israël "se prépare à envoyer une délégation de travail à Doha à la fin de cette semaine pour discuter des détails techniques liés à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord". Le cabinet de sécurité israélien se réunira au retour de Netanyahu pour définir la position du pays concernant la deuxième phase de l'accord, qui guidera la suite des négociations.

Netanyahou doit rencontrer mardi le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Les discussions devraient porter sur l'accord de libération des otages, le cessez-le-feu avec le Hamas, ainsi que la question de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite.

De son côté, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a déclaré lundi soir qu'une délégation israélienne était initialement attendue à Doha pour entamer les négociations sur la deuxième phase de l'accord de libération des otages. "Ils n'ont pas encore envoyé la délégation, mais nous sommes en contact avec les deux parties pour s'assurer qu'elles restent engagées", a-t-il précisé.

"D'après ce que je comprends, le Premier ministre Benjamin Netanyahou souhaite d'abord rencontrer le président Trump et en discuter avec lui, avant d'envoyer la délégation. Nous faisons confiance à Trump et à son administration pour transmettre le message clair qu'ils soutiennent le processus de négociation et la deuxième phase", a ajouté le porte-parole qatari.