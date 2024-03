Israel Katz convoque l'ambassadeur adjoint de Turquie après les menaces d’Erdogan envers Netanyahou

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a ordonné vendredi matin que l'ambassadeur adjoint de Turquie dans le pays soit convoqué dans le but de lui administrer "une réprimande sévère", après les propos violents tenus par le président turc Erdogan envers Benjamin Netanyahou. Erdogan, qui a tenu à de nombreuses reprises des propos antisémites et anti-israéliens, a notamment déjà comparé le Premier ministre de l’État hébreu à Hitler.

"Nous enverrons Netanyahou rejoindre Allah pour qu'il s’occupe de lui, le rende misérable et le maudisse", a déclaré jeudi Recep Tayyip Erdogan dans son discours prononcé lors du rassemblement de son parti. "Je veux transmettre un message clair à Erdogan" a écrit en réponse Israel Katz sur X. "Vous qui soutenez les brûleurs de bébés, les meurtriers, les violeurs et les mutilateurs de corps que sont les criminels du Hamas, êtes le dernier à pouvoir parler de Dieu. Il n’y a pas de Dieu qui écoute ceux qui soutiennent les atrocités et les crimes contre l’humanité commis par vos amis barbares du Hamas. Tais-toi et aie honte !"

Ces paroles du chef de l’État turc s’ajoutent à une longue série d’attaques d’Ankara contre Israël et Netanyahou. Fin décembre, Erdogan affirmait : "Nous avons observé les camps nazis d'Israël. De quel genre de travail s'agit-il ? Vous savez, ils parlent d'Hitler d'une manière étrange. En quoi êtes-vous (Netanyahou) différent d'Hitler ? Vous êtes pire qu’Hitler".