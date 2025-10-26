Israël Katz et l’émissaire américaine Morgan Ortagus en visite à la frontière libanaise

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz s’est rendu dimanche au commandement Nord de Tsahal, à proximité de la frontière libanaise, en compagnie de Morgan Ortagus, l’émissaire spéciale du président américain Donald Trump pour le Liban.

La délégation comptait également l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee, l’ambassadeur d’Israël à Washington Dr Yechiel Leiter, le commandant du front Nord général Rafi Milo, ainsi que des représentants du CENTCOM et du Conseil national de sécurité.

Les responsables militaires ont présenté aux visiteurs un bilan détaillé des activités du Hezbollah, notamment de ses tentatives de reconstituer ses infrastructures militaires au Sud-Liban malgré les pressions internationales.

Au cours de leur visite, Katz et Ortagus ont parcouru le secteur de Misgav Am, où ils ont observé le territoire libanais depuis un point stratégique et reçu un compte rendu sur les opérations défensives et offensives de Tsahal dans la région. Deux terroristes du Hezbollah ont été éliminés par les forces israéliennes pendant la visite, selon le ministère de la Défense.

Le ministre Katz a exprimé sa reconnaissance envers Donald Trump et Morgan Ortagus pour leur soutien « indéfectible à la sécurité d’Israël et à la protection de ses localités frontalières », réaffirmant que Jérusalem continuera à défendre le Nord du pays contre toute menace émanant du Liban.