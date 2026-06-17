Israël Katz révèle des années de coopération secrète avec le Somaliland

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a reçu mercredi en Israël le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, à l'occasion d'une rencontre marquée par la volonté affichée des deux parties de renforcer leur coopération.

À l'issue de l'entretien, Israël Katz a révélé l'existence d'une collaboration de longue date entre Jérusalem et Hargeisa, dont une partie serait restée confidentielle. "Pendant de nombreuses années, nous avons coopéré discrètement dans le cadre de plusieurs opérations qui resteront secrètes", a-t-il déclaré, affirmant que les deux partenaires étaient désormais déterminés à porter leur coopération sécuritaire à un niveau supérieur.

Selon le ministre israélien, les relations entre Israël et le Somaliland reposent sur des intérêts stratégiques communs, des valeurs démocratiques partagées ainsi qu'une volonté commune de promouvoir la sécurité et la stabilité régionales. Son entourage a précisé que les échanges entre les deux parties concernaient notamment les domaines de la défense, du renseignement, de la technologie et de l'innovation.

Cette rencontre intervient quelques semaines après des informations publiées par le quotidien britannique The Telegraph, selon lesquelles une cinquantaine de membres des forces spéciales du Somaliland auraient récemment suivi des formations en Israël. Interrogé par les médias israéliens, un responsable du Somaliland n'a pas démenti ces informations, estimant que la formation des forces de sécurité de son pays n'avait rien d'exceptionnel et soulignant que la coopération entre les deux parties s'étendait à plusieurs secteurs.

Ce même responsable a indiqué que de nombreuses activités étaient menées en coulisses en raison des "nombreux ennemis communs" auxquels les deux partenaires seraient confrontés. Côté israélien, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant ces formations, sans pour autant démentir les informations publiées.

Le rapprochement entre Israël et le Somaliland s'est accéléré ces derniers mois. Il y a environ six mois, Israël est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement ce territoire séparatiste du nord-ouest de la Somalie comme un État indépendant, une décision qui avait suscité les critiques de la Somalie, de l'Égypte et de la Turquie.