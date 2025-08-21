Israël lance une vaste opération de communication internationale

Articles recommandés -

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi le lancement d'une ambitieuse campagne de communication internationale. D'ici fin décembre, environ 400 délégations comprenant plus de 5 000 participants sont attendues en Israël, marquant une augmentation spectaculaire par rapport aux 25 missions annuelles habituelles.

Un investissement de 135 millions de shekels

Cette opération de "pont aérien de communication" représente un investissement d'environ 135 millions de shekels (34 millions d'euros). L'initiative fait suite à des études démontrant l'efficacité de cet outil dans la guerre de l'information. Le ministère cite notamment l'exemple de la visite de l'influenceuse Caitlyn Jenner, venue en Israël pour un événement du mois de la fierté et qui s'était trouvée sur place au début de l'opération "Glaives de fer".

Les délégations ciblent un public diversifié : responsables gouvernementaux et élus, journalistes et influenceurs, universitaires, juristes, leaders religieux, personnalités culturelles et sportives. L'objectif affiché est de favoriser la diffusion du narratif israélien dans les médias internationaux.

Des programmes sur mesure

Chaque délégation bénéficie d'un programme personnalisé adapté au profil et au domaine d'activité des participants. Ces visites incluent des déplacements dans le sud du pays et les communautés frontalières de Gaza, des rencontres avec des survivants du massacre du 7 octobre, la projection de vidéos documentant les atrocités, des visites à Jérusalem et dans le nord, ainsi que des rencontres avec des personnalités de premier plan.

Parmi les missions déjà réalisées, une délégation de hauts responsables des médias américains s'est rendue en Israël à la mi-août, rencontrant le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Les membres de cette délégation ont déjà publié des dizaines d'articles et d'émissions sur leur visite.

Un agenda chargé

Le calendrier à venir prévoit notamment l'arrivée début décembre d'une délégation de 1 000 dirigeants spirituels et religieux en provenance des États-Unis. Une mission allemande de 160 représentants issus des 16 Länder fédéraux est également programmée, ainsi que d'autres délégations du Canada et même une mission d'exilés iraniens.

Cette offensive diplomatique témoigne de la priorité accordée par Israël à la bataille de l'opinion publique internationale, particulièrement cruciale dans le contexte du conflit actuel à Gaza.