Israël : le corps de Benjamin Achimeir, 14 ans, retrouvé, "il a été assassiné", affirme Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé samedi midi que Benjamin Achimeir, 14 ans, porté disparu depuis vendredi matin, a été assassiné. "Les forces de Tsahal et du Shin Bet sont engagées dans une vaste chasse à l'homme pour retrouver les meurtriers abjects et tous ceux qui les ont aidés. Nous atteindrons les assassins et leurs complices comme nous le faisons avec quiconque s'en prend aux citoyens de l'État d'Israël", a déclaré M. Netanyahou, avant de supprimer rapidement son message inhabituel publié pendant le shabbat.

Le Premier ministre a ajouté : "Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne du district de Judée et Samarie mènent une intense activité opérationnelle et de renseignement dans toute la zone et dans les villages palestiniens. J'appelle tous les citoyens israéliens à permettre aux forces de sécurité de faire leur travail sans entrave, afin que nous puissions rapidement demander des comptes aux meurtriers méprisables et à leurs complices".

Tsahal, le Shin Bet et la police ont annoncé que l'adolescent a été assassiné dans un attentat terroriste. "L'enquête sur l'incident est en cours. Les forces de sécurité poursuivent la chasse à l'homme pour retrouver les suspects de l'attentat", a indiqué un communiqué des forces de sécurité.

Le corps de l'adolescent, un habitant de Jérusalem, a été découvert à midi près de l'avant-poste de Malachi Shalom. Selon les soupçons, Benjamin, qui travaillait comme berger sur place, a été assassiné après avoir quitté la ferme dans la matinée sans revenir à l'avant-poste, alors que le troupeau qu'il faisait paître est rentré.

D'importants effectifs placés sous le commandement du colonel Liron Biton, chef de la brigade de Benjamin, ainsi que des membres de la police aux frontières, ont participé aux recherches. Dans le cadre de celles-ci, un bouclage a été imposé aux villages palestiniens de la région. Les opérations se sont poursuivies dans la nuit, avec un appui aérien et l'utilisation de moyens d'éclairage. Le Shin Bet a également pris part à l'enquête, et des sources au sein de l'appareil sécuritaire ont indiqué hier que toutes les pistes étaient examinées, y compris la crainte d'un enlèvement ou d'un autre incident sécuritaire.