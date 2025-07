Israël : le président Herzog reçoit une délégation d’imams européens venus porter un message de paix

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a accueilli ce lundi à Jérusalem une délégation d’imams et de responsables musulmans venus de France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie et du Royaume-Uni. Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’organisation ELNET, visait à promouvoir le dialogue interreligieux et la coexistence entre juifs et musulmans, tant en Israël qu’à l’échelle internationale.

Saluant le courage des participants, le président Herzog a déclaré : "Vous représentez la majorité silencieuse au Moyen-Orient. Une majorité qui aspire à la paix, au respect mutuel et à une vie partagée entre les peuples." Il a rappelé l’importance du rôle des citoyens arabes israéliens dans la société, affirmant qu’ils sont "une partie intégrante d’Israël".

Le président a également souligné les efforts d’Israël pour bâtir une nouvelle ère de paix dans la région. "J’espère qu’un jour, la paix viendra avec la Syrie, le Liban, et inshallah même avec l’Arabie saoudite", a-t-il lancé, appelant les dignitaires musulmans à transmettre ce message de paix à leurs communautés respectives.

L'imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams de France et figure emblématique du dialogue interreligieux, conduisait la délégation. Dans un discours émouvant, il a exprimé sa solidarité avec le peuple israélien et appelé à la fin des souffrances pour les civils innocents de Gaza. "Ce que nous voyons depuis le 7 octobre n’est pas seulement un conflit entre Israël et le Hamas. C’est un affrontement entre deux visions du monde. Vous incarnez celle de la fraternité, de la démocratie et de la liberté", a-t-il déclaré.

La visite s’est achevée sur une prière commune pour la paix, suivie d’un moment symbolique : les membres de la délégation ont chanté les paroles de l’hymne national israélien, la Hatikvah.

En évoquant sa visite à l’hôpital Soroka de Beer Sheva au lendemain des attaques du 7 octobre, où personnel juif, musulman et chrétien travaillaient côte à côte, le président Herzog a conclu : "Vous êtes porteurs d’un message d’humanité. C’est ainsi que nous réparons le monde."