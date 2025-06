Israël : le record des exportations de défense battu pour la quatrième année consécutive

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mercredi avoir battu le record des exportations de défense en 2024 pour la quatrième année consécutive. L'année dernière, les exportations ont augmenté de 13% par rapport à l'année précédente, atteignant environ 14,8 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 52 milliards de shekels. Cela représente un bond de plus de 100% au cours des cinq dernières années, établissant un nouveau record historique pour le volume des exportations de défense de l'État d'Israël.

Au cours de l'année, les industries de défense, avec l'aide et sous la direction du ministère de la Défense, ont réussi à signer des centaines de contrats significatifs à travers le monde. Plus de la moitié d'entre eux sont des méga-contrats d'au moins 100 millions de dollars chacun.

Les performances opérationnelles sans précédent, combinées à l'expérience opérationnelle acquise par les développements israéliens depuis le déclenchement de la guerre "Glaives de fer", ont créé une forte demande pour la technologie israélienne de la part de nombreux pays.

Près de la moitié des transactions, soit 48% de toutes les ventes, concernaient des systèmes de défense aérienne, notamment le système "Dôme de fer", "Hetz" (Flèche) et "Sharvit Ksamim" (Baguette magique). Outre ces systèmes, Israël exporte également des véhicules et blindés de combat (9%), des satellites et technologies spatiales (8%), des radars et systèmes de guerre aérienne (8%), des aéronefs pilotés et avionique (8%), des systèmes d'observation et d'optronique (6%), du renseignement informatique et cyber (4%), des munitions et armements (3%), des moyens de tir et de lancement (2%), des systèmes de communication (2%), des drones (1%), et des plateformes et systèmes navals (1%).

Plus de la moitié des contrats ont été signés avec des pays européens, soit 56,8%. Les produits des industries de défense israéliennes ont également été vendus aux pays d'Asie-Pacifique (23%), aux signataires des accords d'Abraham (12%), à l'Amérique du Nord (9%), à l'Amérique latine (1%) et à l'Afrique (1%).

Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré : "Cet exploit remarquable est le résultat direct des succès de Tsahal et des industries de défense contre le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le régime des ayatollahs en Iran, et dans d'autres théâtres où nous agissons contre les ennemis d'Israël. Le monde voit la puissance israélienne et souhaite en être partenaire."

Le directeur général du ministère de la Défense, le général de brigade (rés.) Amir Baram, a ajouté : "Le record des exportations de défense en année de guerre reflète plus que tout une appréciation mondiale croissante des performances de la technologie israélienne. Les systèmes israéliens ont résonné l'année dernière à travers tout le Moyen-Orient. De plus en plus de pays veulent protéger leurs citoyens avec des équipements militaires israéliens."