Israël : les Fidji ouvriront leur première ambassade à Jérusalem le 17 septembre

Les Fidji inaugureront le 17 septembre leur première ambassade en Israël, qui sera située dans le quartier Har Hotzvim, à Jérusalem. La cérémonie officielle se déroulera en présence du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères fidjien, Sitiveni Rabuka, a annoncé le gouvernement israélien mercredi.

Cette décision marque une étape diplomatique majeure pour l’archipel du Pacifique, qui compte près d’un million d’habitants et se situe à l’est de l’Australie. Jusqu’à présent, les relations entre les deux pays étaient gérées depuis des représentations extérieures, et l’ouverture d’une ambassade à Jérusalem constitue un rapprochement significatif entre les Fidji et Israël.

Le projet avait été évoqué en février dernier lors d’une rencontre entre Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères, et Sitiveni Rabuka, en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich.

Dans un communiqué, Gideon Sa’ar a salué la décision fidjienne : "Je félicite les Fidji et leur Premier ministre, ami d’Israël, Sitiveni Rabuka, pour leur choix d’ouvrir une ambassade à Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif. Nous poursuivrons nos efforts pour encourager l’ouverture et le transfert d’autres ambassades vers Jérusalem."

Avec cette annonce, les Fidji rejoignent la liste encore restreinte des pays ayant choisi de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël en y établissant une représentation diplomatique, renforçant ainsi les liens bilatéraux dans les domaines politique, économique et sécuritaire.