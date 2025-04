Israël met en garde la Turquie contre l'installation de bases à Palmyre

Des représentants israéliens et turcs se sont rencontrés en Azerbaïdjan pour apaiser les tensions suite aux récents développements en Syrie, a confirmé jeudi une source politique israélienne. Lors de cette rencontre, Jérusalem a transmis un message clair à Ankara. "Israël a signifié sans ambiguïté que tout changement dans le déploiement des forces étrangères en Syrie - particulièrement l'établissement de bases turques dans la région de Palmyre - constitue une ligne rouge et serait considéré comme une rupture majeure", a déclaré cette source. "Israël a déjà précisé que la prévention de cette menace relève de la responsabilité du gouvernement de Damas. Toute action menaçant Israël mettra en danger le régime d'al-Shara."

Le ministère turc de la Défense a riposté en accusant Israël de déstabiliser la Syrie. Selon l'agence Anadolu, "Israël doit abandonner sa posture expansionniste et occupante, et la communauté internationale doit empêcher cette criminalité pour assurer la sécurité régionale." Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a précisé la position de son pays : "Nous ne cherchons pas la guerre avec Israël ou tout autre État, et nous n'attaquons pas un pays qui ne nous attaque pas. Cependant, un conflit interne en Syrie menace notre sécurité. Les actions d'Israël ne servent ni ses intérêts ni ceux de la Syrie. Nous devons donc résoudre ce problème par des moyens diplomatiques et autres."

Au cours du mois dernier, Tsahal a effectué plusieurs frappes près des bases de Palmyre et T4 en Syrie, ciblant principalement des capacités militaires stratégiques et des armements sophistiqués datant du régime d'Assad, qu'Israël craint de voir tomber aux mains du nouveau régime.