Israël mobilise ses alliés face à la menace de suspension de l'accord commercial avec l'UE

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, multiplie les contacts diplomatiques pour contrer une initiative néerlandaise visant à reconsidérer, voire suspendre, l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Cette proposition, portée par le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp, s'appuie sur l'article 2 de l'Accord d'association UE-Israël qui permet une suspension en cas de violations graves des droits humains constatées par l'UE. La question doit être discutée mardi lors du Conseil des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

Au cours des derniers jours, Saar s'est entretenu avec ses homologues de Lettonie, d'Allemagne, d'Italie, de Croatie, de Bulgarie, de Hongrie, de Lituanie et de République tchèque, ainsi qu'avec la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas. Jérusalem compte sur ses alliés pour bloquer cette initiative qui nécessite l'unanimité des 27 États membres pour être adoptée. Selon un responsable israélien, cette proposition est soutenue principalement par "les suspects habituels : l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie et la France". Plusieurs gouvernements amis se seraient déjà engagés à voter contre.

Les autorités israéliennes estiment que Veldkamp poursuit un agenda anti-israélien motivé par des considérations de politique intérieure. "Le gouvernement néerlandais ne soutient pas pleinement sa position et est en fait généralement considéré comme plus pro-israélien", indique une source diplomatique. Geert Wilders, leader d'extrême droite néerlandais, a d'ailleurs critiqué cette démarche, la qualifiant de "capitulation face aux groupes de défense des droits humains" et décrivant Veldkamp comme un "ministre faible".

L'UE représente le premier partenaire commercial d'Israël avec 31,9% de ses importations et 25,6% de ses exportations en 2022, pour un volume total de 46,8 milliards d'euros. Cette relation commerciale repose en partie sur des valeurs partagées concernant le respect des droits humains et la préservation des principes démocratiques.