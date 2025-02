Netanyahou avant son départ pour Washington : "Nous pouvons élargir le cercle de la paix"

Benjamin Netanyahou s'est envolé dimanche pour Washington à bord de l'avion "Kanaf Zion", accompagné d'une délégation comprenant notamment l'urologue Professeur Mordechai Duvdevani de l'hôpital Hadassah, suite à son opération de la prostate fin décembre. Avant son départ, le Premier ministre israélien a souligné l'importance symbolique d'être le premier dirigeant étranger reçu par Donald Trump. "Cela témoigne d'abord de la force de l'alliance entre Israël et les États-Unis, et ensuite de la force de notre relation personnelle qui a déjà produit de grandes choses pour Israël et la région, notamment les accords historiques de paix avec quatre pays arabes", a-t-il déclaré.

https://x.com/i/web/status/1885938796472000756 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les discussions porteront sur plusieurs dossiers critiques, notamment "la victoire sur le Hamas, le retour des otages et la confrontation avec l'axe iranien qui menace la sécurité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde entier", a précisé Netanyahou.

La délégation israélienne comprend également Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques, que Netanyahou envisage de nommer à la tête de l'équipe de négociation pour la deuxième phase de l'accord sur les otages, ainsi que Gal Hirsch, coordinateur des prisonniers et disparus, et Tzachi Braverman, chef de cabinet.

Les responsables israéliens accordent une grande importance à cette visite, estimant que Netanyahou pourrait influencer la politique moyen-orientale de l'administration Trump. Un haut responsable israélien a indiqué qu'"on ne pourra élaborer une politique qu'après sa rencontre avec Trump. Jusque-là, la marge de manœuvre est limitée."

La normalisation avec l'Arabie saoudite figure également à l'agenda, bien que Netanyahou refuse jusqu'à présent la condition saoudienne d'offrir une perspective politique significative aux Palestiniens. "Nous pouvons élargir encore plus le cercle de la paix et apporter une ère merveilleuse dont nous n'avons pas rêvé. Une ère de prospérité, de sécurité et de paix basée sur la force", a-t-il conclu.