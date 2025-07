Israël ouvrira sa première ambassade en Estonie, annonce Gideon Saar

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade d’Israël à Tallinn, lors de sa visite dans la capitale estonienne, dernière étape d’un périple de trois jours dans les pays baltes. Cette décision, qualifiée d’historique, marque un renforcement des relations bilatérales entre Israël et l’Estonie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN.

Lors de rencontres avec le Premier ministre estonien Kristen Michal et son homologue Margus Tsahkna, Sa’ar a salué l’innovation numérique de l’Estonie et les valeurs démocratiques partagées. « Cette ambassade reflète notre volonté de renforcer nos liens », a-t-il déclaré aux côtés de Tsahkna, soulignant que cette initiative « contribuera à notre partenariat économique et sécuritaire ».

L’Estonie, qui héberge une ambassade à Tel Aviv depuis 2009, voit dans cette annonce un « nouveau palier » dans les relations bilatérales, selon Tsahkna. Jusqu’à présent, les affaires israéliennes en Estonie étaient gérées depuis Helsinki. Cette ouverture suit les visites de Sa’ar en Lettonie et en Lituanie, où Israël dispose déjà d’ambassades. En pleine guerre contre le Hamas, ce geste diplomatique illustre la volonté d’Israël de consolider ses alliances avec des partenaires technologiques et démocratiques.