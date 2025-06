Israël promet à Washington d'attendre son feu vert avant de frapper l'Iran

Israël a donné des assurances à la Maison Blanche qu'il ne lancera pas d'attaque contre les installations nucléaires iraniennes sans que le président Trump n'indique l'échec des négociations en cours avec Téhéran, selon deux responsables israéliens cités par Axios. Cette garantie répond aux préoccupations récentes de l'administration Trump concernant une possible frappe israélienne préventive pendant les discussions diplomatiques. La semaine dernière, Trump avait déclaré avoir mis en garde le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre une telle action tant que les pourparlers se poursuivent, tout en précisant que sa position "pourrait changer avec un coup de téléphone".

Le message rassurant a été transmis lors d'une visite à Washington du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, du directeur du Mossad David Barnea et du conseiller à la sécurité nationale Tzahi Hanegbi. "Nous avons calmé les Américains et leur avons dit qu'il n'y a aucune logique à lancer une attaque si une bonne solution diplomatique peut être trouvée", a déclaré un responsable israélien. La délégation israélienne a précisé qu'Israël attendrait que l'envoyé de la Maison Blanche Steve Witkoff "abandonne" les négociations avant d'envisager toute action militaire.

Un responsable israélien a souligné que les États-Unis et d'autres nations avaient mal interprété les préparatifs militaires récents de Tsahal, qui visaient en réalité les frappes contre les forces houthies au Yémen, et non l'Iran. La Maison Blanche attend actuellement la réponse de l'Iran à sa proposition d'accord nucléaire. Le délai de deux mois fixé par Washington expire la semaine prochaine, bien que Netanyahou ait exprimé son scepticisme quant aux chances de succès d'un accord américano-iranien.