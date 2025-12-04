Israël promet un soutien total à la famille du travailleur thaï enlevé et assassiné le 7 octobre

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu ce jeudi avec son homologue thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow, après la restitution en Israël du corps de Suthdisak Rinthalak, travailleur agricole thaïlandais assassiné lors de l’attaque du 7 octobre près du kibboutz Be’eri, puis enlevé par le Jihad islamique.

Gideon Saar a informé le chef de la diplomatie thaïlandaise des circonstances du retour de la dépouille, identifiée dans la nuit, ainsi que des efforts déployés pour permettre sa restitution. Il a exprimé sa profonde tristesse et a transmis les condoléances du gouvernement israélien à la famille de Rinthalak et au peuple thaïlandais.

Le ministre a également annoncé que la famille du défunt bénéficiera de l’ensemble des aides et compensations accordées aux victimes israéliennes du terrorisme, comme cela a été le cas pour les précédents ressortissants thaïlandais touchés par les attaques.

Enfin, Gideon Saar a exprimé sa solidarité envers la Thaïlande face aux inondations meurtrières qui frappent actuellement le pays, réaffirmant la volonté d’Israël de se tenir aux côtés de Bangkok en cette période difficile.