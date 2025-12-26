Israël reconnaît officiellement la République du Somaliland

Israël a annoncé la reconnaissance officielle de la République du Somaliland comme État indépendant et souverain, marquant une étape diplomatique majeure dans la Corne de l’Afrique. La décision a été rendue publique par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

À cette occasion, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et le président de la République du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdallah, ont signé une déclaration conjointe et réciproque actant cette reconnaissance. Le texte s’inscrit explicitement dans l’esprit des Accords d’Abraham, conclus à l’initiative du président américain Donald Trump.

Benjamin Netanyahou a salué le leadership du président Abdallah, soulignant son engagement en faveur de la stabilité régionale et de la paix, et l’a invité à effectuer une visite officielle en Israël. En retour, le président du Somaliland a remercié le chef du gouvernement israélien pour cette déclaration historique, louant ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix régionale.

Le Premier ministre israélien a également exprimé sa gratitude au ministre des Affaires étrangères, ainsi qu’au directeur du Mossad, David Barnea, pour leur contribution à cette avancée diplomatique.

Dans la foulée, Israël prévoit d’élargir immédiatement ses relations avec le Somaliland, avec des coopérations étendues dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la technologie et de l’économie. Jérusalem souhaite ainsi accompagner le développement du Somaliland et renforcer un partenariat présenté comme mutuellement bénéfique, fondé sur la sécurité, la prospérité et la liberté des peuples.