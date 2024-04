Israël refuse à la Turquie de larguer de l’aide humanitaire à Gaza, Ankara riposte

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré lundi qu'Israël avait rejeté la demande de son pays de larguer de l’aide humanitaire à Gaza, a rapporté l’agence de presse Reuters. Fidan a indiqué que la Turquie allait prendre "de nouvelles mesures" contre Israël en réaction à ce refus. "Nous avons transmis notre demande d'être inclus dans cette opération d'aide humanitaire avec les avions-cargos des forces aériennes. Aujourd'hui, nous avons appris que notre demande avait été rejetée par Israël, malgré l'approche positive des autorités jordaniennes", a déclaré Hakan Fidan dans une déclaration aux médias, citée par l'agence de presse Reuters.

AP Photo/Leo Correa

"Israël n'a aucune excuse pour bloquer notre tentative d'acheminer de l'aide aux Gazaouis affamés", a-t-il poursuivi, ajoutant que la Turquie avait décidé de prendre une "série de nouvelles mesures" à l'encontre d'Israël. "Ces mesures, approuvées par notre président, seront mises en œuvre étape par étape, sans délai".

Mardi, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a finalement annoncé que son pays imposerait des restrictions sur certains produits exportés vers l’État hébreu, "jusqu'à l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza". Les restrictions s'appliquent à partir de lundi et concernent des produits de 54 catégories différentes, a précisé Ömer Bolat.

AP Photo/Hassan Eslaiah

La Turquie a envoyé des dizaines de milliers de tonnes d'aide humanitaire à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, par voie terrestre et maritime. Le mois dernier, les États-Unis ont commencé à larguer de l'aide à Gaza par voie aérienne, avec la contribution des Pays-Bas, de la France, de l'Espagne et de nombreux autres pays, dont la Jordanie ou les Émirats arabes unis.