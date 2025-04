Israël refuse l'entrée à 27 élus français : Paris condamne une décision "regrettable"

La France a condamné la décision d'Israël d'annuler les visas d'entrée de 27 élus et responsables locaux français de gauche, deux jours avant leur visite prévue dans le pays, selon un porte-parole du gouvernement français.

"Cette décision est regrettable, contre-productive et potentiellement préjudiciable aux relations franco-israéliennes", a déclaré la diplomatie française lors d'un point presse.

Le porte-parole a précisé que l'entrée a été refusée à deux délégations françaises "menées par des associations œuvrant pour la coopération" et qui "comprenaient plusieurs élus devant se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens".

Le ministère israélien de l'Intérieur a indiqué que les visas des responsables français avaient été annulés en vertu d'une loi permettant aux autorités d'interdire l'entrée à des personnes susceptibles d'agir contre Israël. Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade d'Israël en France a affirmé que toute personne ou délégation associée au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine ou à l'Association France-Palestine Solidarité (AFPS) ne serait pas autorisée à entrer dans le pays, ces organisations étant, selon l'ambassade, liées au Front populaire de libération de la Palestine, considéré comme une organisation terroriste.

"Les accusations publiques formulées par l'ambassade d'Israël en France, qui insinuent un possible lien entre ces associations et des organisations terroristes, sont inacceptables", a souligné le responsable français, ajoutant que "la France appelle les autorités israéliennes à reconsidérer leurs décisions, qui nuisent aux acteurs œuvrant pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens".