Israël rejette la demande de l’Espagne de lever les restrictions imposées à son consulat de Jérusalem

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a rejeté ce vendredi la demande faite par son homologue espagnol José Manuel Albares Bueno, d'annuler les restrictions imposées au consulat d’Espagne de Jérusalem après la reconnaissance par Madrid d’un État palestinien.

AP Photo/ Virginia Mayo

"Compte tenu de la gravité des déclarations antisémites de hauts responsables du gouvernement espagnol, et tout d'abord de l'appel clair à la destruction d'Israël et à l’établissement d'un État palestinien à sa place, entre la mer et le Jourdain, tout lien entre le consulat d’Espagne à Jérusalem et les habitants de l'Autorité palestinienne constitue un danger pour la sécurité nationale d'Israël et seront totalement interdits", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne par le biais d’un communiqué.

"Israël surveillera strictement le respect des instructions et si des violations sont constatées, des mesures supplémentaires seront prises, pouvant aller jusqu’à la fermeture du consulat espagnol de Jérusalem", a-t-il martelé.

AP Photo

Les restrictions, qui entreront en vigueur ce samedi, interdisent au consulat d'exercer une activité consulaire ou de fournir des services aux résidents de l'Autorité palestinienne. Le ministère des Affaires étrangères a déjà averti le gouvernement espagnol que si les restrictions étaient violées, Israël prendrait de nouvelles mesures contre Madrid.