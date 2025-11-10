Israël réprimande la Norvège après une polémique sur la commémoration de la Nuit de cristal

Le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué lundi l’ambassadeur de Norvège en Israël, Per Egil Selvaag, pour une entrevue de réprimande après la participation du Premier ministre norvégien à une cérémonie commémorant la Nuit de cristal, organisée selon Jérusalem par des groupes ouvertement hostiles à Israël.

L’événement, organisé par des associations telles que le Norway Centre Against Racism, le Comité norvégien pour la Palestine et le Groupe d’action pour la Palestine, est accusé par Israël d’avoir servi de tribune à des organisations appelant à « la destruction de l’État d’Israël ».

Le ministère a souligné que cette participation avait eu lieu malgré les mises en garde explicites de la communauté juive de Norvège, qui redoutait que la cérémonie ne soit détournée pour encourager l’antisémitisme. Jérusalem a dénoncé « une insensibilité et une distorsion morale particulièrement troublantes ».

Le chef du département politique du ministère, Yossi Amrani, a indiqué à l’ambassadeur que « la politique du gouvernement norvégien alimente l’antisémitisme dans le pays », condamnant fermement la participation du Premier ministre à un événement qui « déforme la mémoire de la Shoah et transforme l’anniversaire de la Nuit de cristal en arme contre l’État juif et le peuple juif ».

Le ministère israélien a rappelé qu’il attendait des pays européens « qu’ils fassent preuve d’intégrité morale, rejettent toute forme d’antisémitisme et s’opposent à la délégitimation de l’État d’Israël ».