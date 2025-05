Israël retrouve le corps d'un soldat disparu depuis 1982 au Liban

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche le rapatriement de la dépouille du commandant Zvi Feldman, disparu en juin 1982 lors de la bataille de Sultan Yaakov pendant la première guerre du Liban. "Dans une opération spéciale du Mossad et de Tsahal, nous avons ramené chez nous le corps du regretté combattant blindé, le commandant Zvi Feldman", a déclaré Netanyahou dans un communiqué officiel. Cette récupération marque une étape importante dans les efforts continus d'Israël pour retrouver ses soldats disparus. "Pendant des décennies, Zvika était porté disparu, et les efforts pour le localiser aux côtés des autres disparus de cette bataille n'ont jamais cessé", a souligné le Premier ministre.

Kobi Gideon/ GPO

L'opération s'inscrit dans une série d'actions menées par les services de renseignement israéliens. Il y a environ six ans, les autorités avaient déjà réussi à rapatrier le corps du commandant Zacharias Baumel. Un troisième soldat, le commandant Yehuda Katz, reste toujours porté disparu depuis cette même bataille. Netanyahou a révélé avoir "autorisé de nombreuses opérations secrètes pour localiser les disparus de Sultan Yaakov" et avoir personnellement promis à la famille Feldman de ne jamais cesser les recherches pour ramener Zvika.

S'adressant aux frères et à la sœur du défunt, le Premier ministre a rendu hommage à leurs parents décédés : "Mes chers parents, Pnina et Avraham, n'ont jamais cessé de travailler sur cette question, et à mon grand regret, ils nous ont déjà quittés."

Le chef du gouvernement a conclu en remerciant le Mossad, Tsahal et le Shin Bet pour "leurs efforts de plusieurs décennies et leur travail moral, déterminé et courageux", rappelant l'engagement total de l'État d'Israël envers le rapatriement de tous ses disparus et otages, "tant les vivants que les morts".