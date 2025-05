Israël révèle avoir abattu des dizaines de menaces aériennes avec ses lasers

L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'un système de défense laser similaire au célèbre Iron Beam avait intercepté des dizaines de menaces aériennes durant la guerre en cours. Le système laser, opéré par un nouveau bataillon de défense aérienne tactique de l'armée de l'air, a enregistré environ 40 interceptions réussies, principalement de drones du Hezbollah ciblant la Galilée. Ces succès complètent efficacement le système Iron Dome existant. Cette révélation constitue une percée historique dans le domaine de la défense antimissile. Selon le ministère de la Défense, l'Iron Beam et sa famille de systèmes laser connexes, produits par Rafael Advanced Defense Systems, représentent "les lasers les plus avancés et opérationnels au monde", bien que l'Angleterre et les États-Unis disposent également de plateformes laser relativement développées.

https://x.com/i/web/status/1927808856580907465 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les sources indiquent que la supériorité de l'Iron Beam réside dans sa fiabilité par tous temps, sa portée variable, son adaptabilité aux différents types de menaces aériennes et sa capacité de déploiement dans divers contextes. Les autorités ont refusé de révéler le nom du système laser utilisé. En octobre 2024, Rafael avait présenté son système Lite Beam lors d'une exposition de défense à Washington. Ce laser moins puissant que l'Iron Beam s'avère efficace contre les drones et possiblement les mortiers, mais ne peut intercepter la plupart des roquettes ou missiles longue portée. Bien qu'Iron Beam bénéficie d'un financement partiel américain, le système actuellement utilisé est entièrement israélien, développé par des start-ups locales sous la direction du groupe de défense Rafael.

Les technologies laser représentent l'avenir de la défense aérienne car elles mettent fin à la course aux armements coûteuse. Actuellement, Israël dépense 50 000 à 100 000 dollars par intercepteur du Dôme de fer, tandis que le Hamas fabriquait ses roquettes pour 300 à 800 dollars. Le général Danny Gold a déclaré mercredi : "Notre vision du déploiement d'armes laser s'est concrétisée durant la guerre avec un succès technologique et opérationnel considérable." Les responsables prévoient un déploiement plus large de l'Iron Beam d'ici fin 2025.