Israël révoque les visas des diplomates australiens auprès de l'AP après l’affaire Rothman

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, a annoncé lundi la révocation des visas de séjour des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne. Cette décision fait suite à la reconnaissance par l'Australie d'un "État palestinien" et au refus "arbitraire" de Canberra d'accorder des visas d'entrée à des personnalités israéliennes, notamment l'ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked et le député Simcha Rothman.

Parallèlement, Sa'ar a ordonné à l'ambassade d'Israël à Canberra d'examiner minutieusement toute demande de visa officiel australien pour Israël. Une notification officielle a été transmise à l'ambassadeur australien en Israël.

Cette escalade diplomatique trouve son origine dans l'interdiction faite au député Rothman d'entrer sur le territoire australien pour trois ans. Le parlementaire devait participer à une conférence de la communauté juive de Melbourne et s'exprimer dans des synagogues et écoles juives, mais a dû annuler sa visite.

Robert Gregory, directeur général de l'Association des Juifs d'Australie, a dénoncé un "schéma inquiétant où des conférenciers et invités sollicités par des organisations juives voient leur visa annulé à la dernière minute".

Le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke a justifié cette décision, expliquant que son gouvernement adopterait une ligne dure contre ceux qui "propagent un message de haine et de division".

Cependant, la controverse s'est amplifiée après la révélation qu'un visa avait été accordé peu avant à Mona Zahid, une supportrice du Hamas, finalement interdite suite à la pression publique.

Sa'ar a vivement critiqué le gouvernement d'Anthony Albanese : "Alors que l'antisémitisme fait rage en Australie, y compris des violences contre les Juifs et les institutions juives, le gouvernement australien choisit précisément d'attiser ces tensions en portant de fausses accusations contre les visites de personnalités publiques israéliennes."