Israël rouvre son ambassade en Zambie : "Un nouveau chapitre entre nos nations"

Israël signe son retour diplomatique en Afrique australe. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a inauguré mercredi l’ambassade d’Israël à Lusaka, capitale de la Zambie, marquant la réouverture officielle de la représentation diplomatique après plus d’un demi-siècle. La cérémonie s’est tenue en présence de son homologue zambien, Mulambo Haimbe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Les deux responsables ont profité de l’événement pour signer un mémorandum d’entente destiné à renforcer l’amitié et la coopération bilatérale. La Zambie dispose déjà d’une ambassade en Israël depuis 2015, mais la réouverture de la mission israélienne constitue une étape symbolique majeure dans le rapprochement des deux pays.

Israël avait fermé son ambassade à Lusaka dans les années 1970, à une époque marquée par une réduction générale de ses représentations diplomatiques en Afrique. Pour Gideon Sa’ar, cette réouverture illustre un objectif stratégique : élargir et approfondir les relations d’Israël avec le continent africain. « C’est un honneur et une fierté d’être ici à Lusaka et de hisser à nouveau le drapeau israélien après 52 ans », a déclaré le ministre. « C’est le début d’un nouveau chapitre entre nos deux nations. Nos relations reposent non seulement sur des intérêts communs, mais aussi sur des valeurs partagées. C’est une alliance de croyants, fondée sur des traditions enracinées dans la Bible. » Selon Sa’ar, Israël considère la Zambie comme un partenaire stratégique en Afrique australe, et cette ouverture pourrait être suivie d’autres initiatives similaires sur le continent.