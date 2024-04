Israël s’attend à une attaque iranienne au cours du weekend (Wall Street Journal)

Israël se prépare à une attaque directe de l'Iran sur le sud ou le nord du pays dans les 24 à 48 heures à venir, a déclaré jeudi soir au Wall Street Journal une source au fait du dossier. Une personne informée par les dirigeants iraniens a toutefois déclaré que les plans d'attaque étaient en cours de discussion, mais qu'aucune décision définitive n'avait été prise. L'Iran a publiquement menacé de riposter à la frappe attribuée à Israël en Syrie le 1er avril, dans laquelle de hauts responsables iraniens ont été tués.

AP Photo/Vahid Salemi

Des sources iraniennes ont déclaré jeudi à l’agence de presse Reuters que l'Iran avait fait savoir à Washington qu'il répondrait de manière "contrôlée" à l'attaque sur un bâtiment de son ambassade à Damas de manière à éviter une escalade majeure et sans agir précipitamment. Le message de l'Iran aux Américains a été transmis par le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, par l’intermédiaire du sultanat d’Oman où il était en visite dimanche.

Plus tard, un responsable américain a déclaré à Reuters que les États-Unis s'attendaient à une attaque de l'Iran contre Israël, mais qu'elle ne serait pas assez importante pour entraîner Washington dans une guerre. La semaine dernière, CBS News a rapporté que les États-Unis avaient recueilli des informations sur ce que pourrait être une attaque iranienne en représailles.

AP Photo/Omar Sanadiki

Selon les renseignements américains, l'Iran planifie une attaque de représailles comprenant essaim de drones et de missiles de croisière Shahed lancés simultanément sur Israël, a rapporté CBS. Le New York Times a quant à lui cité deux responsables iraniens qui ont déclaré que leur pays avait placé toutes ses forces armées en état d'alerte maximale et décidé d’une réponse directe contre l’État hébreu.