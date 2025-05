Israël s'inquiète de la radicalisation croissante d'Arabes israéliens

Les services de sécurité israéliens tirent la sonnette d'alarme face à une recrudescence préoccupante de l'engagement d'Arabes israéliens auprès de l'État islamique (Daesh) et de groupes terroristes palestiniens du nord de la Judée-Samarie, a rapporté le Jerusalem Post mardi.

Au cours des cinq derniers mois, le Shin Bet a démantelé plus de 15 cellules terroristes composées de citoyens arabes israéliens, dont la majorité avait prêté allégeance à Daesh. Cette tendance s'intensifie selon les responsables sécuritaires, qui identifient deux canaux principaux de radicalisation.

Deux voies vers l'extrémisme

Le premier phénomène concerne la formation de cellules affiliées à l'État islamique directement sur le sol israélien. Ces groupes recrutent principalement des adolescents et de jeunes adultes dans la vingtaine, influencés par des contenus en ligne et des chaînes arabophones comme Al Jazeera, accessible via des applications mobiles malgré son interdiction officielle en Israël. L'ascension d'Ahmed al-Sharaa en Syrie alimente également cette dynamique, perçue par certains comme une source d'inspiration jihadiste au sein de la communauté arabe israélienne.

Hassan Jedi/Flash90

Le second canal implique des déplacements vers le nord de la Judée-Samarie, notamment vers Jénine, où des citoyens israéliens rejoignent des factions du Hamas et du Jihad islamique palestinien. Leur participation inclut la contrebande d'armes et d'explosifs, des missions de reconnaissance et la transmission d'informations sur les mouvements militaires israéliens.

Impact des images de Gaza

Les responsables sécuritaires pointent également l'influence des images diffusées sur les réseaux sociaux et les médias européens et arabes. Les photos d'enfants affamés, de destructions et de morts à Gaza attisent les sentiments dans les communautés arabes, poussant certains à l'action violente.

Trois résidents de la ville arabe israélienne d'Ar'ara, dans le nord du pays, deux jeunes majeurs et un mineur, ont été arrêtés après avoir prêté allégeance à Daesh et planifié des attentats en Israël, a révélé lundi la police israélienne. Selon les enquêteurs, ils avaient notamment reçu une formation à la fabrication d'explosifs de la part d'opérateurs de l'État islamique en Syrie. Un responsable du Shin Bet s'alarme de cette "tendance troublante d'implication croissante de mineurs arabes israéliens dans le terrorisme", illustrant une radicalisation qui touche désormais les plus jeunes.