Israël salue l’action américaine au Venezuela et appelle au retour de la démocratie

Israël a officiellement salué l’opération menée par les États-Unis au Venezuela, estimant que Washington a agi « en tant que leader du monde libre » sous la présidence de Donald Trump. Dans un communiqué publié par Gideon Sa'ar sur X, l’État hébreu a exprimé son soutien au peuple vénézuélien et son espoir d’un retour rapide à la démocratie après des années de crise politique et humanitaire.

Selon cette déclaration, Israël se tient « aux côtés du peuple vénézuélien épris de liberté », qui aurait, selon Jérusalem, « souffert sous la tyrannie illégale » du président déchu Nicolás Maduro. Les autorités israéliennes qualifient l’ancien dirigeant de « chef d’un réseau de drogues et de terrorisme », estimant que son éviction ouvre la voie à une transition politique indispensable.

Israël affirme également espérer une normalisation future des relations bilatérales avec Venezuela, dans un contexte de reconstruction institutionnelle. « Le peuple vénézuélien mérite d’exercer pleinement son droit démocratique », souligne le communiqué, appelant à l’organisation de processus politiques libres et transparents.

Un positionnement inscrit dans un contexte régional et international

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte plus large de réactions internationales contrastées. Si plusieurs pays d’Amérique latine et d’Europe ont appelé à la retenue et au respect du droit international, Israël adopte une ligne résolument favorable à l’intervention américaine, qu’il présente comme un "tournant historique".

Jérusalem élargit d’ailleurs son message à l’ensemble du continent sud-américain, estimant que « l’Amérique du Sud mérite un avenir libéré de l’axe de la drogue et du terrorisme ». Une formule qui fait écho à la vision sécuritaire israélienne, souvent exprimée sur la scène internationale. À ce stade, les autorités israéliennes appellent à une transition pacifique au Venezuela et à l’émergence d’un pouvoir légitime, capable de rétablir la stabilité, les libertés publiques et l’État de droit.