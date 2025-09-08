Israël sanctionne deux ministres espagnoles accusées d’antisémitisme

Articles recommandés -

La crise diplomatique entre Israël et l’Espagne s’intensifie. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a annoncé lundi une série de sanctions personnelles contre deux membres du gouvernement espagnol, accusées de propos antisémites et de positions radicalement anti-israéliennes.

Dans un communiqué virulent, Sa’ar a dénoncé la "rhétorique haineuse" de l’exécutif dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, accusant son gouvernement de "détourner l’attention de ses scandales de corruption" en adoptant une ligne "obsessionnellement anti-israélienne". Selon le chef de la diplomatie israélienne, Madrid mène une politique hostile "tout en entretenant des liens étroits avec des régimes autoritaires, de l’Iran au Venezuela".

Les sanctions visent en premier lieu Yolanda Díaz, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail, leader de la formation d’extrême gauche Sumar. Elle est désormais interdite d’entrée en Israël, et tout contact officiel avec elle est suspendu. Sa’ar rappelle une série de déclarations polémiques de Díaz :

- Octobre 2023 : elle accuse Israël de "crimes de guerre", quelques jours après les attaques du Hamas.

- Mai 2024 : elle soutient la reconnaissance de "l’État de Palestine" par Madrid, déclarant que ce n’est "qu’un premier pas jusqu’à la libération de la Palestine, de la rivière à la mer", un slogan interdit dans plusieurs pays européens.

- Octobre 2024 : elle appelle à des sanctions internationales contre Israël.

- Décembre 2024 : elle prône le boycott des produits israéliens.

- Avril 2025 : elle qualifie Israël d’"État génocidaire" et réclame un embargo sur les armes.

- Juillet 2025 : elle appelle à rompre totalement les relations diplomatiques avec Israël.

La deuxième responsable sanctionnée est Sira Rego, ministre espagnole de la Jeunesse et de l’Enfance, également membre de Sumar. Israël lui interdit également l’entrée sur son territoire et tout échange officiel. Selon Sa’ar, Rego a "soutenu le terrorisme et la violence contre les Israéliens". Parmi ses déclarations controversées :

- Le 7 octobre 2023, elle publie un message semblant justifier les massacres du Hamas.

- Avril 2025 : elle qualifie Israël d’"État génocidaire" et appelle à cesser tout commerce militaire.

- Mai 2025 : elle demande à l’Union européenne de rompre toute relation avec Israël.

- Début septembre 2025, elle soutient les manifestations violentes contre l’équipe cycliste israélienne lors de la Vuelta.

Sa’ar a annoncé que ces décisions avaient été prises en coordination avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et le ministre de l’Intérieur par intérim, Yariv Levin. Il a précisé qu’Israël informera ses alliés internationaux du "caractère antisémite et violent" des déclarations de plusieurs membres du gouvernement espagnol.

Selon le ministre, d’autres mesures pourraient suivre.