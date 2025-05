Israël se prépare à frapper les sites nucléaires iraniens en cas d'échec diplomatique

Israël se prépare activement à une campagne militaire contre les installations nucléaires iraniennes si les négociations américano-iraniennes échouent, révèlent deux sources israéliennes informées des discussions en cours, a révélé le site d'informations Axios. Les services de renseignement israéliens ont récemment revu leur évaluation, passant de l'anticipation d'un accord nucléaire à la conviction que les pourparlers pourraient bientôt s'effondrer. Une source israélienne indique que l'armée estime que sa fenêtre opérationnelle pour une frappe réussie pourrait bientôt se refermer, nécessitant une action rapide en cas d'échec des négociations.

"Il y a eu beaucoup d'entraînements et l'armée américaine voit tout et comprend qu'Israël se prépare", a confié une source à Axios. Les Forces de défense israéliennes ont effectué des exercices et d'autres préparatifs pour une éventuelle frappe en Iran, confirmant un rapport de CNN. "Bibi attend que les négociations nucléaires s'effondrent et le moment où Trump sera déçu des négociations et ouvert à lui donner le feu vert", a expliqué une source israélienne faisant référence au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cependant, un responsable américain avertit que l'administration Trump craint que Netanyahou puisse procéder à une frappe même sans l'approbation présidentielle.

Le cinquième round des négociations nucléaires américano-iraniennes doit se tenir à Rome. Les discussions précédentes ont buté sur la demande iranienne de capacité d'enrichissement domestique. Les sources israéliennes précisent qu'une éventuelle frappe contre l'Iran ne serait pas un événement isolé mais une campagne militaire d'au moins une semaine, opération décrite comme hautement complexe et périlleuse.