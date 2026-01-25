Israël surpris par l'annonce américaine sur l'ouverture du passage de Rafah

Le gouvernement israélien a été pris de court par la déclaration de Washington concernant l'ouverture du point de passage de Rafah et réclame des explications aux émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, selon les informations diffusées samedi soir par Kan.

La visite impromptue de Witkoff et Kushner, arrivés en Israël ce samedi, n'était pas planifiée. Elle fait suite à une demande du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après l'annonce de l'ouverture du passage dans le cadre du lancement du Conseil de Paix du président Trump. Dimanche, le cabinet politico-sécuritaire israélien doit se réunir pour valider cette ouverture et discuter également du dossier iranien.

Les deux émissaires américains s'entretiennent avec Netanyahou sur la question de Rafah, avant même le retour du dernier otage libéré, Ran Gvili. Un autre haut responsable américain, le général Brad Cooper, chef du Commandement central des forces armées américaines, effectue parallèlement une visite en Israël et rencontre des responsables israéliens.

La famille de Ran Gvili a réagi en rappelant que "le président Trump lui-même a déclaré cette semaine à Davos que le Hamas sait où se trouve notre fils". Elle s'interroge sur le fait que "la pression soit exercée au mauvais endroit", estimant qu'elle devrait cibler le Hamas plutôt que le gouvernement israélien, qui "continue de remplir sa part de l'accord alors que le Hamas trompe le monde entier et refuse de restituer le dernier otage".

Jared Kushner prévoit d'organiser le mois prochain une conférence spéciale visant à lever des fonds pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le plan américain conditionne cette reconstruction à la démilitarisation du territoire palestinien, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition absolue pour le démarrage des travaux. Dans les faits, le processus de réhabilitation a déjà commencé sur le terrain, avec des opérations de déblaiement des décombres en cours à Rafah.